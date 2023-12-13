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Происшествия 13 декабря 2023 14:27

Скончался журналист и основатель «Фонтанки» Андрей Константинов

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В Санкт-Петербурге скончался 60-летний журналист и писатель, основатель «Агентства журналистских расследований», «Фонтанки» и 47news Андрей Константинов.

Последний год мужчина серьезно болел. Он умер дома от последствий болезни — Андрею Константинову было 60 лет. По данным «Фонтанки», тело журналиста было найдено в квартире.

Андрей Константинов основал «Агентство журналистских расследований», 47news и издание «Фонтанка», а также написал серию книг «Бандитский Петербург», по которой позже сняли культовый сериал.
#журналист
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