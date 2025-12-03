Скончался завкафедрой филологии РИИ Тимур Шайхуллин

Фото: пресс-служба РИИ

Сегодня, 3 декабря, скончался заведующий кафедрой филологии и страноведения Российского исламского института, доктор филологических наук Тимур Шайхуллин. Об этом сообщает пресс-служба РИИ.

Смерть исследователя наступила после продолжительной болезни, уточнили в пресс-службе вуза.

Тимур Шайхуллин был ученым и педагогом, специалистом в области востоковедения, арабистики и лингвистики. Его научные труды, педагогическая деятельность и духовная мудрость оставили неизгладимый след в сердцах студентов, коллег и всех, кому довелось с ним общаться, подчеркнули в институте.

«Коллектив Российского исламского института скорбит вместе с семьей Тимура Акзамовича. Мы молим Всевышнего, чтобы Он облегчил душевные страдания родных и близких, укрепил их терпение и даровал им утешение в этом тяжелом горе», – добавили в РИИ.