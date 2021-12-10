Скончался заслуженный врач Татарстана, онколог Вагиз Фазулзянов

На 66-м году жизни не стало заслуженного врача Татарстана, онколога Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы Вагиза Фазулзянова. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

Вагиз Фазулзянов 35 лет своей жизни посвятил медицине, 12 из которых возглавлял Нижнекамскую ЦРБ. В последние годы он трудился в онкологическом отделении.

«Он не мыслил своей жизни без медицины. Коллеги отзываются о Вагизе Раисовиче как о целеустремленном профессионале, отзывчивом и очень добром человеке. Вагиз Фазулзянов не мог прожить без белого халата ни дня, он любил свою работу, был настоящим трудоголиком», — рассказали в Минздраве.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Коллеги называли врача онкологом от Бога. Даже когда Вагиз Фазулзянов занимал должность главного врача, он не переставал оперировать, вспоминают они.

«Профессионал высочайшего класса и замечательный человек, память о нем навсегда останется в наших сердцах. Минздрав РТ и коллектив НЦРМБ выражает глубокие соболезнования родным и близким Вагиза Раисовича Фазулзянова», — добавили в ведомстве.

Похоронят врача завтра, 11 декабря, в 11 часов на его родине, в деревне Шушмабаш Арского района.