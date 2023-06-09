Скончался заслуженный врач Татарстана Александр Семенов

В Альметьевске на 74 году жизни скончался известный хирург, ветеран Альметьевского здравоохранения, заслуженный врач Республики Татарстан Александр Семенов. Об этом сообщила Альметьевская многопрофильная больница.

Александр Александрович 40 лет своей жизни посвятил медицине, из них 25 лет проработал в Медсанчасти «Татнефти».

Фото: ©Альметьевская многопрофильная больница

«Это был добросовестный, требовательный, ответственный, строгий и, в тоже время, добрый, отзывчивый и скромный человек, чуткий к больным и по-настоящему преданный своему делу врач. Безотказно, в любое время суток готов был прийти и оказать помощь в лечении любой хирургической патологии взрослому населению», – отметили в Альметьевской больнице.

Александр Александрович родился 6 ноября 1949 года в селе Великие Луки Псковской области. В 1977 году окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело».

Врач начал свой путь в 1977 году в Альметьевской ЦРБ. В Республиканском онкодиспансере он прошел интернатуру по хирургии. С 1978 по 1982 год трудился врачом-онкологом в ЦРБ. После до 2005 года трудился заведующим хирургическим отделением Медсанчасти «Татнефти» в Альметьевске. Следующие 11 лет до 2016 года Александр Александрович работал врачом-хирургом хирургического отделения Медсанчасти «Татнефти».

Фото: © Альметьевская многопрофильная больница

«В Медсанчасти Александр Александрович вывел оказание специализированной хирургической помощи на более высокий уровень, развив реконструктивно-восстановительное направление в гастроэнтерологии и онкологии. Он совместно со своими коллегами-хирургами первым внедрил в Альметьевске и на юго-востоке РТ малоинвазивные эндоскопические операции, такие как лапароскопические холецистэктомия и аппендэктомия, лапароскопическая интраоперационная холангиография, пульмонэктомия, поясничная симпактэктомия, грыжесечение с использованием сетчатых эндопротезов», – добавили в клинике.

Коллектив Альметьевской межрайонной многопрофильной больницы выразил искреннее соболезнование родным и близким.