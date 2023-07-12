Скончался заслуженный профессор КФУ Александр Маклаков

В возрасте 93 лет накануне скончался заслуженный деятель науки Татарстана, лауреат Государственной премии РТ, почетный работник высшего профессионального образования России, заслуженный профессор КФУ Александр Маклаков. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Александра Маклакова отличали принципиальность, честность и высокий уровень требовательности как в научных исследованиях, так и в преподавательской деятельности, отмечают сотрудники вуза.

«При этом многие десятилетия он был душой руководимого им коллектива кафедры молекулярной физики, а в сложные перестроечные годы возглавлял физический факультет. Коллектив Казанского федерального университета выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Ивановича Маклакова. Память о нем навсегда останется в наших сердцах…», – говорится в сообщении.

Прощальная панихида состоится 13 июля в 11.00 в холле первого этажа Института физики КФУ (ул.Кремлевская, 16а). Похоронят ученого на Архангельском кладбище.

Деятельность ученого Александра Маклакова была связана с Казанским университетом. После защиты кандидатской диссертации по теплофизике он в 1949 году возглавил новое направление в университете – физика полимеров. За относительно короткий срок созданная им научная школа приобрела известность не только в рамках Советского Союза, но и за рубежом. Под его руководством было защищено более 25 кандидатских и докторских диссертаций.