Скончался зампред Комитета ГД по обороне Юрий Швыткин
Скоропостижно скончался заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по обороне Юрий Швыткин. Об этом рассказал спикер нижней палаты Федерального Собрания Вячеслав Володин.
«Его уважали коллеги, ему доверяли избиратели – жители Красноярского края, чьи интересы Юрий Николаевич отстаивал на протяжении многих лет своей депутатской работы. <...> Защищал страну добровольцем в зоне СВО. Будучи заместителем председателя Комитета по обороне, делал всё для решения проблем и поддержки участников спецоперации и их семей», – изложил политик свое видение заслуг покойного коллеги.
Володин выразил глубокие соболезнования родным и близким Швыткина и назвал его уход «невосполнимой утратой».
Юрий Николаевич Швыткин родился 24 мая 1965 года в Красноярске. В 1986-м окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище имени 60-летия Великого Октября, в 1999-м – Академию управления МВД России.
С 1986 по 1992 год служил в 76-й гвардейской (Псковской) воздушно-десантной дивизии. Занимал должности заместителем командира роты, заместителем командира отдельной разведроты, заместителем командира парашютно-десантного батальона. Участвовал в целом ряде позднесоветских локальных конфликтов.
В 1992 по 2001 год служил в органах внутренних дел Красноярского края. Занимал должность начальника штаба отдельного батальона вневедомственной охраны, был командиром специального отряда быстрого реагирования краевого Управления по борьбе с организованной преступностью, командиром ОМОН Красноярского края. Принимал участие в первой чеченской кампании в 1995-1996 годах.
С 2001 по 2016 год – депутат Законодательного Собрания Красноярского края. С 2016 года – депутат Государственной Думы (таким образом, был членом нижней палаты парламента VII и VIII созывов). Кавалер трех орденов Мужества, медали «За боевые заслуги» и ряда других наград.