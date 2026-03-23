Скончался зампред Комитета ГД по обороне Юрий Швыткин

Фото: duma.gov.ru

Скоропостижно скончался заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по обороне Юрий Швыткин. Об этом рассказал спикер нижней палаты Федерального Собрания Вячеслав Володин.

«Его уважали коллеги, ему доверяли избиратели – жители Красноярского края, чьи интересы Юрий Николаевич отстаивал на протяжении многих лет своей депутатской работы. <...> Защищал страну добровольцем в зоне СВО. Будучи заместителем председателя Комитета по обороне, делал всё для решения проблем и поддержки участников спецоперации и их семей», – изложил политик свое видение заслуг покойного коллеги.

Володин выразил глубокие соболезнования родным и близким Швыткина и назвал его уход «невосполнимой утратой».

Юрий Николаевич Швыткин родился 24 мая 1965 года в Красноярске. В 1986-м окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище имени 60-летия Великого Октября, в 1999-м – Академию управления МВД России.

С 1986 по 1992 год служил в 76-й гвардейской (Псковской) воздушно-десантной дивизии. Занимал должности заместителем командира роты, заместителем командира отдельной разведроты, заместителем командира парашютно-десантного батальона. Участвовал в целом ряде позднесоветских локальных конфликтов.

В 1992 по 2001 год служил в органах внутренних дел Красноярского края. Занимал должность начальника штаба отдельного батальона вневедомственной охраны, был командиром специального отряда быстрого реагирования краевого Управления по борьбе с организованной преступностью, командиром ОМОН Красноярского края. Принимал участие в первой чеченской кампании в 1995-1996 годах.

С 2001 по 2016 год – депутат Законодательного Собрания Красноярского края. С 2016 года – депутат Государственной Думы (таким образом, был членом нижней палаты парламента VII и VIII созывов). Кавалер трех орденов Мужества, медали «За боевые заслуги» и ряда других наград.