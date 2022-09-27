Скончался заместитель директора кузнечного завода КАМАЗа по развитию

Сегодня на 62-м году жизни скончался заместитель директора кузнечного завода по развитию Виктор Мартюгин. Об этом сообщает корпоративное издание «Вести КАМАЗа».

«Виктор Семенович – яркий представитель второго поколения конструкторов кузнечного завода КАМАЗа. Будучи грамотным специалистом, успешным руководителем, он всегда ратовал за сохранение школы, созданной первыми конструкторами. Был активным и заинтересованным наставником, профессионально воспитывал молодежь, формируя коллектив из уже последующего поколения конструкторов и технологов кузнечного завода. В том, что и сегодня коллектив технологической службы завода остается одним из самых профессиональных и стабильных на КАМАЗе, одна из значимых заслуг – Мартюгина», – уточняет газета.

Виктор Мартюгин – выпускник Казанского авиационного института по специальности «машины и технология обработки металлов давлением». После окончания вуза он устроился на кузнечный завод КАМАЗа инженером-конструктором в конструкторском отделе инструмента и оснастки. В 1993 году возглавил конструкторское бюро проектирования оснастки на автоматические линии, спецмашины и ГКМ литейной оснастки. В 1998-м его назначили заместителем начальника конструкторского отдела инструмента и оснастки, а уже в 2001 году он возглавил отдел. С 2011 года работал главным технологом кузнечного завода в службе главного инженера. Осенью прошлого года его назначили заместителем директора кузнечного завода по развитию.



