Скончался юморист Леонид Французов, автор «Голубых огоньков» и «Спокойной ночи, малыши!»

На 88-м году жизни скончался писатель-юморист, заслуженный артист РФ Леонид Французов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его супругу.

«Это правда, он скончался», – подтвердила смерть писателя собеседница агентства.

Последние годы Французов страдал от онкологического заболевания.

Леонид Михайлович Французов родился 27 августа 1938 года в Москве. Учился в Государственном училище циркового искусства, работал как артист в различных театрах и филармониях. В 1973-м окончил факультет журналистики МГУ, после чего в основном занимался литературной работой.

Создавал сценарии для телепрограмм «Аншлаг», «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!», «Кабачок «13 стульев» и «Смехопанорама». Публиковался в журналах «Огонек», «Крокодил» и других изданиях. Его монологи вошли в репертуар Владимира Винокура, Аркадия Райкина, Евгения Петросяна и других эстрадных сатириков.