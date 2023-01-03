Скончался востоковед и политолог Алексей Малашенко

Сегодня на 72-м году жизни скончался российский востоковед, исламовед и политический аналитик Алексей Малашенко. Об этом на свой странице в социальной сети Facebook (владеющая ею корпорация Meta признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена) сообщил политолог Аркадий Дубнов.

«Алексей Малашенко умер. Сегодня. Скоропостижно. Блестящий ученый, выдающийся исламовед, порядочный человек, просто друг[.] ... Ошеломительно и горько», — написал Дубнов, выразив соболезнования родственникам коллеги.

Алексей Всеволодович Малашенко родился 2 февраля 1951 года в Москве. В 1974-м окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ. Кандидатскую диссертацию защитил в Институте востоковедения АН СССР, где тогда работал с 1976 по 1982 год, докторскую — в Институте востоковедения РАН (тема диссертации — «Феномен ислама в политической жизни СССР/СНГ»).



В 1982–1986 годах трудился редактором-консультантом журнала «Проблемы мира и социализма», вокруг которого группировались интеллектуалы, убежденные в необходимости реформирования советского строя. С 1986 года был заведующим сектором религии (исламоведения), в 1999–2001 годах — ведущим научным сотрудником Института востоковедения РАН. В 1990 году работал приглашенным профессором в американском Колгейтском университете.



В 2000–2006 годах — профессор Московского государственного института международных отношений МИД РФ, в 2007–2008 годах — профессор Государственного университета «Высшая школа экономики». В 2007–2016 годах был членом научного совета, председателем программы «Религия, общество и безопасность» ныне закрытого по требованию Минюста Московского центра Карнеги. С октября 2016 года — руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций».



Один из ведущих российских специалистов по проблемам ислама. Автор и редактор 18 книг на русском, английском, французском и арабском языках.