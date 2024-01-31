Сегодня на 84-м году жизни скончался ветеран прокуратуры Татарстана Марсель Галимов. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Марсель Галимов после окончания юридического факультета КГУ им. В.И. Ленина и работы в вузовском комитете ВЛКСМ был избран членом Верховного суда ТАССР, затем работал в Татарском обкоме КПСС.

С 1975 по 1980 годы он занимал должность заместителя прокурора ТАССР, после чего перешел на научно-педагогическую работу.

В 1988 году Галимов вновь вернулся на службу в прокуратуру, безупречно проработав до отставки в Казанской прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительно-трудовых учреждениях ТАССР.

За многолетнюю безупречную службу неоднократно поощрялся ведомственными наградами.

Прощание состоится сегодня в 12.30 в мечети «Казан Нуры», похороны – на кладбище в поселке Атабаево Лаишевского района.