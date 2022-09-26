В Бугульме скончался ветеран Великой Отечественной войны Василий Бунаков

пресс-служба Бугульминского района РТ.

В Бугульме ушел из жизни ветеран, инвалид Великой Отечественной войны Василий Бунаков. В годы войны Василий Петрович служил на Черноморском флоте, сообщает пресс-служба Бугульминского района РТ.

За доблесть, проявленную в годы войны, ветеран награжден медалью «За победу над Германией». В 1950 году Василий Бунаков принял участие в параде в честь тридцатилетия Советской Армии и Морского флота в Москве.

Глава Бугульминского муниципального района, мэр Бугульмы Линар Закиров выразил соболезнования семье Василия Петровича:

«Большая потеря для всего нашего района. В октябре этого года Василию Петровичу исполнилось бы 95 лет. Выражаю искренние соболезнования родным и близким участника Великой Отечественной войны <...> Скорбим вместе с вами».