Скончался Вахтанг Кикабидзе
В Грузии скончался актер, певец Вахтанг Кикабидзе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sputnik Грузия.
Артисту было 84 года. Причины смерти не уточняются.
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В Грузии скончался актер, певец Вахтанг Кикабидзе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sputnik Грузия.
Артисту было 84 года. Причины смерти не уточняются.
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