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Культура
15 января 2023  13:36

Скончался Вахтанг Кикабидзе

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В Грузии скончался актер, певец Вахтанг Кикабидзе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sputnik Грузия.

Артисту было 84 года. Причины смерти не уточняются.

 

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