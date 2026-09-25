Скончался ученый, переведший на татарский песню «Эх, сез матур кызлар»

Фото: Единый экспозиционный центр КНИТУ-КХТИ

Накануне, 24 сентября, на 90-м году жизни скончался выдающийся удмуртский лингвист-диалектолог, поэт-переводчик, литературный критик, доктор филологических наук, профессор Риф Шакрисламович Насибуллин. Среди заслуг ученого перед татарской культурой – перевод удмуртской песни «Ой тӥ, чебер ныльёс» («Эх вы, девицы-красавицы»). О смерти исследователя сообщает Единый экспозиционный центр КНИТУ-КХТИ.

Изначально слова к этой песне написал удмуртский поэт и писатель Николай Васильев, а музыку – удмуртский же поэт-песенник и композитор Петр Кубашев. В 1986 году выполненный Рифом Насибуллиным стихотворный перевод этого текста на татарский был опубликован в казанском журнале «Азат хатын» (ныне «Сөембикә»). Татарская версия песни в итоге приобрела исключительную популярность и многими считается народной.

Риф Насибуллин родился 15 октября 1936 года в деревне Четырман Янаульского района Башкирской АССР. Его родные места отличало удмуртско-татарское двуязычие. В начальной школе будущий ученый учился на родном для него удмуртском, с 5-го по 7-й класс – на татарском, а затем – на русском. В 1960-м окончил Бирский педагогический институт. Сначала он трудился переводчиком в татышлинской районной газете, затем работал в удмуртских школах Башкирии, одновременно собирая фольклор и работая над словарем говоров удмуртского языка.

В 1969–1972 годах Насибуллин учился в очной аспирантуре Института языкознания АН СССР под руководством выдающегося финно-угроведа Василия Лыткина (который тоже был не только ученым, но еще и поэтом и переводчиком). Кандидатская диссертация «Закамские говоры удмуртского языка», которую он защитил в 1972 году, была посвящено изучению диалектов, сформировавшихся на основе языка пришлого удмуртского населения.

Затем исследователь начал трудиться в Удмуртском НИИ языка, литературы и истории, где приступил к работе над удмуртской частью Лингвистического атласа Европы. В 1983-м был приглашен на работу в Удмуртский государственный университет, в 1992-м возглавил там лабораторию лингвистического картографирования. В 1999-м защитил ставшую обобщением многолетнего труда докторскую диссертацию «Русские заимствования в удмуртском языке (дооктябрьский период)».

Делом всей жизни для ученого стало составление Диалектологического атласа удмуртского языка – уникальной по охвату материала, фундаментальности анализа и качеству исполнения многотомной лингвокартографической работе. Атлас существует как в виде бумажного издания, так и в современной электронно-цифровой форме.

Кроме того, исследователь – автор более 300 научных и научно-популярных трудов. Он один из авторов-составителей удмуртских словарей, среди которых – «Обратный словарь удмуртского языка» (1992), многотомный «Историко-хронологический словарь русских заимствований в удмуртском языке (по письменным источникам 1726–2006 гг.)». Как переводчик Насибуллин перевел более двух десятков башкирских и татарских песен на удмуртский, а стихотворения удмуртских поэтов Ашальчи Оки и Кузебая Герда, рассказы удмуртских писателей на татарский язык.

Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики (1996), почетный работник высшего профессионального образования РФ (2001), Риф Насибуллин до последних дней жизни продолжал заниматься наукой.