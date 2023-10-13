Скончался судья Верховного Суда РТ в отставке Олег Бегишев

В Казани скончался бывший судья Верховного суда РТ Олег Бегишев. Информацию об этом «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе суда.

Отметим, что Бегишев рассматривал гражданские дела. В отставку ушел в 2015 году.

В 2018 году он был награжден медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» за многолетнюю плодотворную работу и активную общественную деятельность. В мае 2023 года Олег Бегишев был отмечен наградами Совета судей РФ «За служение правосудию» и «Ветеран судебной системы».

Похороны пройдут сегодня в 15.00 на Арском кладбище.