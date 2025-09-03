Скончался создатель штурмовика Су-25 Юрий Ивашечкин

На 91-м году жизни скончался советский и российский авиаконструктор Юрий Ивашечкин, создатель штурмовика Су-25 и первый главный конструктор пассажирского авиалайнера Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех»), передает ТАСС.

«Скоропостижно скончался один из выдающихся сотрудников нашего предприятия – Юрий Викторович Ивашечкин, замечательный человек, высококлассный специалист и наставник. Память о Юрии Викторовиче мы сохраним в наших сердцах», – подчеркнули в ОАК.

В начале карьеры, после окончания Московского авиационного института, Юрий Ивашечкин трудился в Научно-исследовательском экспериментальном институте парашютно-десантного снаряжения. Там он разработал парашют для не пошедшего в серию стратегического бомбардировщика-ракетоносца Т-4.

С января 1961 года Ивашечкин работал в ОКБ Сухого. Принимал участие в разработке истребителей-перехватчиков Су-9 и Су-15, фронтового бомбардировщика Су-24, стратегического бомбардировщика Т-4. В марте 1968-го неофициально возглавил работы по разработке «изделия» Т-8 (будущего штурмовика Су-25), а в конце 1974-го официально стал руководителем этой темы. Су-25 совершил первый полет в 1975-м.

В 1980–1985 годах Ивашечкин исполнял обязанности главного конструктора Су-25. Как заместитель командира группы «Ромб» участвовал в испытаниях штурмовика во время войны в Афганистане. В ноябре 1985 года перешел в ОКБ Микояна, где и работал до 2000 года.

В 2000-м вернулся в ОКБ Сухого, а в 2001-м стал первым главным конструктором ближнемагистрального пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100. Под его руководством в 2001–2007 годах была разработана аэродинамическая схема и проведена конструктивно-силовая завязка лайнера. В 2007–2013 годах – советник президента компании «Гражданские самолеты Сухого».

За успехи в разработке отечественной авиатехники Юрий Ивашечкин был награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», а также медалями.