Скончался советник гендиректора КАМАЗа Файзулла Хусниев

В возрасте 56 лет ушел из жизни советник гендиректора КАМАЗа Файзулла Хусниев. Об этом пишут «Вести КАМАЗа».

«По предварительным данным, смерть наступила в результате инфаркта», – отмечается в сообщении.

Хусниев пришел в компанию в 2015 году. До этого два года возглавлял службу безопасности в холдинге «Татэлектромаш», выйдя в отставку со службы в полиции. С 2003 по 2013-й он руководил Управлением МВД по Набережным Челнам.

Руководство и коллектив автогиганта выразили соболезнования родным и близким Файзуллы Хусниева.