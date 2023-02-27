Сегодня ночью скончался российский политолог и публицист Глеб Павловский, основатель «Фонда эффективной политики». Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на его друга — заведующего кафедрой местного самоуправления НИУ ВШЭ социолога Симона Кордонского.

Павловский тяжело болел, последние несколько недель он находился в хосписе.

Глеб Олегович Павловский родился в Одессе 5 марта 1951 года. Окончил исторический факультет Одесского государственного университета. Участвовал в диссидентском движении, сотрудничал с историком и диссидентом Михаилом Гефтером. Был одним из соредакторов самиздатского журнала «Поиски». В 1982 году был на три года сослан в Коми АССР.



В 1985 году вернулся в Москву. В 1987-м стал одним из идеологов и учредителей информационного кооператива «Факт». Позднее — учредитель информационного агентства «Постфактум», главный редактор журнала «Век XX и мир». В 1991-1992 годах — заместитель председателя правления ИД «Коммерсантъ».



С 1995 года — соучредитель и директор «Фонда эффективной политики». В 1997 году стал одним из основателей «Русского журнала». В 2000 году ФЭП разрабатывал президентскую кампанию Владимира Путина. С октября 2005 по апрель 2008 года — ведущий программы «Реальная политика» на НТВ. В 2011 году прекратил работать с Администрацией Президента РФ и перешел в оппозицию. С 2012 года — главный редактор журнала «Гефтер».