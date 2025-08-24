Скончался режиссер сериалов «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов» Валерий Усков

Фото: t.me/UniKinoRF

На 93-м году жизни скончался кинорежиссер Валерий Усков. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

Валерий Иванович Усков родился 22 апреля 1933 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1955-м

окончил факультет журналистики Уральского государственного университета имени А. М. Горького. После этого трудился сначала редактором и ассистентом режиссера на Свердловской киностудии, а с 1959-го – режиссером Свердловской студии телевидения, Свердловской киностудии и Центральной студии документальных фильмов.

В 1961 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Ильи Копалина). Дипломную работу «Самый медленный поезд» снял по сценарию Юрия Нагибина. Иван Пырьев пригласил Ускова на киностудию «Мосфильм», и с 1964-го он стал ее штатным режиссером.

Все режиссерские и сценарные работы кинематографиста, за исключением «Хозяйки гостиницы» 2017 года, последней картины в его фильмографии, были выполнены совместно с его троюродным братом Владимиром Краснопольским (1933–2022).

Среди самых известных работ соавторов – фильмы «Таежный десант» 1965 года по роману Владимира Орлова «Соленый арбуз» и «Отец и сын» 1979-го по одноименному роману Георгия Маркова, а также телесериалы «Тени исчезают в полдень» (снимался в 1970-1971 годах) и «Вечный зов» (снимался с 1973 по 1983 год) по мотивам одноименных романов Анатолия Иванова. Вырезанные эпизоды из последнего сериала были восстановлены в 1996-м.

Валерий Усков – заслуженный деятель искусств РСФСР (1978), народный артист РСФСР (1983), лауреат Государственной премии СССР (1979, за первые 12 серий «Вечного зова») и премии Ленинского комсомола (1980, за фильм «Отец и сын»), кавалер ордена «Знак Почета», ордена Почета, орденов «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени.