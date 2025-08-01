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Общество 1 августа 2025 22:03

Скончался режиссер и народный артист РСФСР Юрий Еремин

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Скончался режиссер и народный артист РСФСР Юрий Еремин
Фото: Телеграм-канал Государственного академического театра имени Моссовета

Народный артист РСФСР, режиссер и педагог Юрий Еремин скончался на 82-м году жизни. Информацию об этом опубликовал в Телеграм-канале Государственный академический театр имени Моссовета.

Театр выразил глубокое сожаление в связи с уходом Еремина, подчеркнув, что будут остро ощущать его отсутствие. Коллектив отметил заслуги мастера и пожелал светлой памяти.

«Он создал свой особый «литературный театр», виртуозно адаптируя тексты классической литературы для сцены. Он как никто умел инсценировать как зарубежную прозу (многим памятен его спектакль «Мадам Бовари» на сцене Театра Моссовета), так и произведения Лермонтова, Тургенева, Достоевского, некоторые из них сегодня украшают репертуар Театра Моссовета и неизменно востребованы у зрителя», – отмечается в сообщении.

#смерть артиста
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