Умер советский космонавт Валерий Поляков — рекордсмен по длительности полета в космос

В возрасте 81 года ушел из жизни Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, обладатель рекорда по самому длительному полету в космос Валерий Поляков. Об этом сообщает Роскосмос.

Космонавт родился 27 апреля 1942 года в городе Тула. В 1965-м окончил 1-й Московский медицинский институт имени И.М. Сеченова по специальности «врач». Проходил подготовку в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина в 1978—1979 годах.

В первый раз Поляков отправился в космос 29 августа 1988 года в качестве исследователя корабля «Союз ТМ-6» и орбитального комплекса «Мир» вместе с космонавтами Владимиром Ляховым и Абдулом Ахадом Момандом. Его второй космический полет проходил с 8 января 1994 года по 22 марта 1995 года. Эта орбитальная командировка продлилась 437 суток 17 часов 58 минут 17 секунд, что является абсолютным рекордом пребывания в космосе за один полет.