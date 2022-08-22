Скончался Рафаиль Махмутов — при нем Болгарское городище стало объектом ЮНЕСКО

Скончался экс-директор Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Рафаиль Махмутов. За 13 лет его работы в музее прошла масштабная реставрация, а на территории городища — археологические исследования, фонд музея пополнился множеством новых экспонатов, напомнили в Минкульте РТ.

Махмутов возглавлял музей-заповедник с 2000 по 2013 год. За этот период здесь прошла реставрация Черной и Белой палат, Малого минарета, Северного и Восточного мавзолеев, Ханской усыпальницы, обустройство комплекса колодца Габдрахмана. Его труд помог существенно преобразить городище, подчеркнуть его выдающуюся универсальную ценность и превратить Болгар в туристический центр мирового уровня.

«При поддержке Рафаиля Зуфаровича проводились масштабные археологические исследования на территории городища в 2010-2017 годах в рамках реализации Комплексного проекта „Культурное наследие Татарстана: древний город Болгар и остров-град Свияжск“. Были построены новые объекты туристической инфраструктуры: Речной вокзал с Музеем Болгарской цивилизации, памятный знак в честь принятия ислама, комплекс „Музей хлеба“, палаточный лагерь для паломников, фестивально-событийный комплекс, комплекс Белой мечети с медресе, ремесленные мастерские и сувенирные лавки и др.», — напомнили в культурном ведомстве.

Благодаря ему площадь музея-заповедника значительно увеличилась, открылись новые пространства и расширился музейный фонд, в котором сейчас хранится свыше 113 тыс. экспонатов.

«В 2014 году усилиями энергичного и деятельного директора музея-заповедника в составе большой команды отечественных ученых и специалистов при поддержке Правительства Татарстана и Российской Федерации Болгарское городище было включено в Список культурного и природного наследия ЮНЕСКО», — говорится в сообщении.