Скончался проживающий в Турции татарский ученый Надир Давлет

Известный татарский ученый, профессор, историк Надир Давлет скончался в Стамбуле. По информации председателя татаро-башкирского общества «Идель-Урал» Гюльтен Ураллы, ученый умер вследствие онкологического заболевания. В июле ему исполнилось бы 77 лет.

О кончине сегодня утром в 5.45 сообщила его жена. «Мы с ним обычно переписывались. Звоню, трубку не берет. Наши соболезнования родным и близким», — рассказала Гюльтен Ураллы.

По ее словам, 15 апреля профессор начал испытывать трудности с дыханием, показался врачу, ему назначили амбулаторное лечение и отправили домой. «21 апреля стало плохо, перестал дышать, его подключили к ИВЛ. Похороны будут завтра в Стамбуле», — сообщила она.

«Больше года назад прекратил преподавательную деятельность. В последние годы преподавал во многих университетах. У него два сына, внук, супруга. Надир Давлет — автор многих трудов, он искренне болел душой за татарский мир», — отметила председатель татаро-башкирского общества «Идель-Урал».

Надир Давлет — доктор исторических наук, профессор. Родился в 1944 году в китайском Мукдене. С 1949 года проживал в Турции. В 1971 году окончил Стамбульский университет, в 1974-м — Мюнхенский университет.

В 1982 году в Германии защитил докторскую диссертацию по истории, затем преподавал в университете Мармара в Стамбуле, в университетах Колумбия и Висконсин (США) преподавал историю и культуру тюркских народов. В 1997–2001 годах — директор Института тюркских исследований. Работал в университетах Едителе, Айдын в Турции. Труды ученого опубликованы на татарском, английском, азербайджанском, турецком языках.

Иностранный член Академии наук республики Татарстан.

Фото: Рушания Алтай