Скончался председатель совета директоров «Алтынбанка» Ринат Абдуллин

Председатель совета директоров «Алтынбанка» Ринат Абдуллин скончался 29 сентября 2026 года в возрасте 69 лет. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Абдуллин возглавлял «Алтынбанк» с 2003 года. В банке отметили его профессионализм, стратегическое мышление, ответственность и вклад в развитие организации.

Ринат Абдуллин пользовался уважением среди коллег, партнеров и клиентов, добавили в пресс-службе. Он также был удостоен званий «Заслуженный экономист Республики Татарстан» и «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан».