news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 1 октября 2026 10:31

Скончался председатель совета директоров «Алтынбанка» Ринат Абдуллин

Читайте нас в

Председатель совета директоров «Алтынбанка» Ринат Абдуллин скончался 29 сентября 2026 года в возрасте 69 лет. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Абдуллин возглавлял «Алтынбанк» с 2003 года. В банке отметили его профессионализм, стратегическое мышление, ответственность и вклад в развитие организации.

Ринат Абдуллин пользовался уважением среди коллег, партнеров и клиентов, добавили в пресс-службе. Он также был удостоен званий «Заслуженный экономист Республики Татарстан» и «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан».

#смерть бизнесмена
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Мухаметшин: Проект «ПолитЗавод» стал карьерным лифтом для инициативной молодежи

Мухаметшин: Проект «ПолитЗавод» стал карьерным лифтом для инициативной молодежи

30 сентября 2026

Пилоты из России и Украины, летевшие пассажирами FlyDubai, посадили самолет

30 сентября 2026
Новости партнеров