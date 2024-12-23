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Происшествия 23 декабря 2024 11:58

Скончался председатель Российской партии пенсионеров Владимир Бураков

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Скончался председатель Российской партии пенсионеров Владимир Бураков

Вследствие болезни скончался председатель Российской партии пенсионеров Владимир Бураков.

Как сообщают РИА Новости, политику было 70 лет.

Бураков родился 6 ноября 1954 года в Харькове в семье военнослужащего. Он окончил Московский авиационный технологический институт и Московскую высшую политическую школу.

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