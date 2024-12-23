Вследствие болезни скончался председатель Российской партии пенсионеров Владимир Бураков.

Как сообщают РИА Новости, политику было 70 лет.

Бураков родился 6 ноября 1954 года в Харькове в семье военнослужащего. Он окончил Московский авиационный технологический институт и Московскую высшую политическую школу.