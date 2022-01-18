Скончался председатель менделеевского отделения Партии Роста Михаил Павликов

Скоропостижно, на 68-м году жизни скончался председатель менделеевского отделения Партии Роста, депутат от Партии Роста в Совете Менделеевского района РТ, гендиректор ООО ПКФ «Инстромет», член правления Машиностроительного кластера РТ — руководитель комитета «Евразийская технологическая платформа. Технология технического обслуживания и ремонта технологического оборудования» Михаил Павликов.

Актив партии выразил глубокие соболезнования родным и близким Михаила Сергеевича, а также коллективу предприятия и менделеевскому отделению партии.

«Мы потеряли не просто коллегу, а друга, единомышленника, неравнодушного человека, бесконечно преданного любимому делу, авторитетного, уважаемого руководителя, депутата. Его вклад в экономическую, социальную сферу района, города и деятельность партии неоценим», — отметил председатель татарстанского отделения партии, депутат Госсовета РТ Олег Коробченко.

Вспоминая о Павликове, Коробченко подчеркивает энергичность и оптимизм, которыми покойный обладал при жизни.

«Михаил Сергеевич был мудрым, добрым наставником для всех нас. Заряжал своим оптимизмом. Известие о его кончине было неожиданным», — сказал Коробченко и добавил, что светлая память об этом энергичном, жизнерадостном человеке навсегда сохранится в сердцах и памяти.