Скончался последний советник Горбачева Рафик Нишанов

В Москве на 97-м году жизни скончался советский политик и дипломат Рафик Нишанов. Об этом сообщает узбекское издание Nuz.

Рафик Нишанович Нишанов родился 15 января 1926 года в селе Газалкент под Ташкентом. В 1943 году стал комсомольским активистом, с 1945 по 1950 год служил в Советской армии. В 1951-м перешел на партийную работу, в 1959-м окончил Ташкентский вечерний педагогический институт. К 1962 году стал председателем Ташкентского горисполкома, а еще через год — секретарем по идеологии и членом бюро Центрального Комитета Компартии Узбекской ССР.

В 1970 году Нишанов был переведен на дипломатическую работу: он стал послом СССР в Цейлоне (впоследствии — Шри-Ланке), а по совместительству — и в Мальдивской Республике. Среди его подчиненных был и будущий министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который тогда работал атташе посольства. В 1978-м назначен послом в Иордании.

В 1985 году Нишанов вернулся в Советский Союз. Последовательно был министром иностранных дел Узбекской ССР (1985-1986 годы), Председателем Президиума Верховного Совета Узбекской ССР (1986–1988 годы), первым секретарем ЦК Компартии Узбекской ССР (1988-1989 годы). Параллельно с 1987 по 1988 год был заместителем Председателя Президиума Верховного Совета СССР.

В июне 1989 года Нишанов стал Председателем Совета национальностей Верховного Совета СССР. На IV Съезде народных депутатов СССР именно он зачитал проект нового союзного договора. В сентябре 1991 года стал советником Президента СССР Михаила Горбачева, но еще до окончательного развала Советского Союза, в ноябре 1991-го, оказался на пенсии.

В последние годы Рафик Нишанов жил в Москве. Президент РФ Владимир Путин в 2021 году наградил его орденом Александра Невского.