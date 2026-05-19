Сегодня в Таганроге на 99-м году жизни скончался последний из живших в России праведников народов мира Игорь Полугородник. Об этом рассказали в пресс-службе Российского еврейского конгресса, передает ТАСС.

В РЕК напомнили, что звания праведника народов мира удостаиваются неевреи, которые в годы Холокоста, рискуя собственной жизнью, спасали евреев от уничтожавших их нацистов. Решение о присвоении звания принимает израильский мемориальный комплекс «Яд ва-Шем», Игорь Полугородник был удостоен его в 2003 году.

Игорь Полугородник родился в 1927 году в Мариуполе. На момент оккупации города нацистами 8 октября 1941 года ему было 14 лет. Рядом с семьей Полугородников жила еврейская семья Воинов из 13 человек. После расстрела немцами более 9 тыс. живших в Мариуполе евреев единственным выжившим оказался 17-летний Семен Воин. Он пролежал во рву, у которого был организован расстрел, до ночи, а затем пришел к соседям.

Полугородники – отец Александр, мать Александра и сыновья Валентин и Игорь – укрывали Семена до тех пор, пока он не ушел к линии фронта. Их поступок грозил им гибелью – нацисты казнили тех, кто укрывал евреев (в частности, так погиб выданный соседом дядя Игоря – сталевар Леонид Коноваленко).

Семен Воин сумел перейти линию фронта, впоследствии окончил музыкальное училище на Урале, стал дирижером и вернулся в Мариуполь, где руководил оркестром Дворца металлургов. Он и Игорь Полугородник стали близкими друзьями. Сам Игорь долгие годы проработал учителем физкультуры в Таганроге.

К 1 января 2024 года «Яд ва-Шем» признал праведниками народов мира 28 707 человек из 51 страны. В России этого звания был удостоен 231 человек.