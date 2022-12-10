Скончался поэт-песенник и экс-директор ГБКЗ имени Сайдашева Мансур Шигапов

Накануне глубокой ночью на 83-м году жизни скончался поэт, автор текстов ряда популярных песен, заслуженный артист РТ и заслуженный деятель искусств РТ Мансур Шигапов. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Татарстана.

Мансур Ахметович Шигапов родился 1 мая 1940 года в деревне Янчиково Рыбно-Слободского района Татарской АССР. Окончил Казанское театральное училище и факультет журналистики Казанского государственного университета.

С 1969 по 1972 год работал в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая чтецом. На протяжении многих лет занимал различные административные должности.

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

В частности, Шигапов работал директором Татарского государственного театра кукол «Экият», Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина, заместителем директора Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала, директором Государственного Большого концертного зала имени Салиха Сайдашева.

Шигапов также был членом Союза писателей Республики Татарстан. На его стихи написано более 50 песен.

Министерство культуры РТ выразило глубокие соболезнования родным и близким деятеля культуры. Гражданская панихида по Мансуру Шигапову состоится завтра, 11 декабря, в 8.30 в ГБКЗ имени С. Сайдашева.