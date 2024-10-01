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Происшествия 1 октября 2024 12:51

Скончался певец и композитор Вячеслав Добрынин

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Как сообщает ТАСС, сегодня в одной из московских клиник скончался Вячеслав Добрынин из-за осложнений после инсульта. Певцу было 79 лет.

Музыкант известен своими хитами — «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану». Песни на его музыку исполняли Лев Лещенко, Алла Пугачёва, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский и другие популярные российские артисты.

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