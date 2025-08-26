Скончался первопроходец отечественной космонавтики Урал Закиров

Фото: сайт КФУ

На 92-м году жизни скончался доктор физико-математических наук Урал Закиров. Об этом сообщили на сайте Института механики и машиностроения КазНЦ РАН. Соболезнования родным и близким Почетного гражданина Казани выразила мэрия города.

Закиров был в числе инженеров, которые спроектировали первый пилотируемый спутник, а также участвовал в создании и запуске космического корабля «Восток».

Закиров работал научным сотрудником космического отдела военного НИИ, ведущим инженером конструкторского бюро Сергея Королева, участвовал в проектировании и испытаниях космических аппаратов на этапе становления отечественной ракетной техники и космонавтики.