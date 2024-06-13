Скончался оператор НТВ, который попал под обстрел в Горловке

Скончался оператор НТВ Валерий Кожин, пострадавший при обстреле в ДНР. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

Ранее мы сообдали, что в Донецкой Народной Республике три сотрудника НТВ, которые работали в Горловке, были тяжело ранены в результате обстрела.

ЧП произошло, когда они выполняли профессиональные обязанности в поселке Гольмовский, что находится в Никитовском районе Горловки.

Тяжелые ранения получили корреспондент Алексей Ивлиев, оператор Валерий Кожин и сопровождавший их пресс-офицер. Все они впали в кому.