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Скончался оператор НТВ, который попал под обстрел в Горловке
Скончался оператор НТВ Валерий Кожин, пострадавший при обстреле в ДНР. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Ранее мы сообдали, что в Донецкой Народной Республике три сотрудника НТВ, которые работали в Горловке, были тяжело ранены в результате обстрела.
ЧП произошло, когда они выполняли профессиональные обязанности в поселке Гольмовский, что находится в Никитовском районе Горловки.
Тяжелые ранения получили корреспондент Алексей Ивлиев, оператор Валерий Кожин и сопровождавший их пресс-офицер. Все они впали в кому.
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