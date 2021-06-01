Сегодня, 1 июня, после болезни на 66-м году жизни скончался один из ведущих художников-пейзажистов Татарстана Александр Федотов — заслуженный художник РФ и заслуженный деятель искусств РТ. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры республики.

Александр Сергеевич Федотов родился 25 января 1955 года в городе Выру Эстонской ССР. Окончил Рязанское художественное училище в 1975 году, Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова (мастерская профессора Дмитрия Мочальского) в 1983-м и творческую мастерскую при Академии художеств в Казани под руководством Хариса Якупова в 1986-м.

На протяжении более тридцати лет Федотов становился участником республиканских, региональных и всероссийских выставок. На них его произведения неизменно пользовались успехом у зрителей, представителей художественной общественности и критиков. Был членом Союза художников Татарстана — регионального отделения Союза художников России.

Лучшие работы мастера включены в экспозиции художественных музеев, галерей и выставок. В своем творчестве он стремился к продолжению традиций русской живописи в лице таких художников-пейзажистов, как Алексей Саврасов, Архип Куинджи и Николай Крымов.

«Выражаем соболезнование семье и родственникам в связи с такой тяжелой утратой», — говорится в сообщении Министерства культуры Республики Татарстан.

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ.