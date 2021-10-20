Скончался один из создателей «Бурана» Айвенго Галеев

Один из разработчиков советской космической программы «Энергия» — «Буран» — доктор технических наук, академик Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского, лауреат премии Совета Министров СССР Айвенго Гадыевич Галеев скончался 9 октября этого года. Об этом сообщает издание «Миллиард.Татар».

Причиной смерти ученого, по словам его брата — депутата Государственного Совета РТ Марата Галеева, стали последствия перенесенного им коронавируса Covid-19.

Фото: © ФКП «НИЦ РКП»

Айвенго Галеев родился 2 декабря 1937 года в селе Апастово Татарской АССР. После окончания КАИ он устроился в Научно-испытательский центр ракетно-космической промышленности, где проработал всю жизнь.

Важнейшим проектом, над котором трудился исследователь, был советский ответ американскому «Спейс шаттлу» — «Энергия — Буран». Он был одним из ведущих отечественных специалистов в области ракетно-космических систем и более 60 лет занимался активной научной деятельностью.

В последние годы Галеев был профессором Сергиево-Посадского филиала Московского государственного индустриального университета и руководил Научным центром Российской академии космонавтики Циолковского при федеральном казенном предприятии «Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности» (ФКП «НИЦ РКП»).

Подробнее о выдающемся ученом можно прочитать в недавнем материале сайта «Миллиард.Татар».