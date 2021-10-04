Скончался один из создателей «Бригады» Юрий Райский

В возрасте 66 лет умер советский и российский кинооператор, оператор-постановщик, актер Юрий Райский. Об этом в своем Facebook сообщил оператор Владимир Денисов.

«Ушел от нас наш друг, кинооператор Юрий Райский. Вечная наша память», — сказал в публикации Денисов.

Как сообщает «Российская газета», кинематографист в последнее время сильно болел.

Райский родился 25 августа 1955 года в Марийской АССР. Поступил на кинооператорский факультет ВГИКа, завершил учебу в 1978 году. С 1980-го работал в «Мосфильме» в качестве второго оператора.

В 1987 году снял первый самостоятельный полнометражный фильм — драму «Брод». Также участвовал в таких кинопроектах, как сериалы «Бригада», «Убойная сила» и «Доктор Рихтер», фильмы «Орда», «Бой с тенью», «Зал ожидания» и др.