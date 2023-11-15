Скончался один из потерпевших, который дал показания по делу Дарьи Треповой*

Скончался один из потерпевших по делу Дарьи Треповой о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский. В связи с этим его письменные показания не могут быть оглашены вместе с показаниями других потерпевших, которые не явились на процесс, передает РИА Новости.

Смерть этого человека стала новостью и для адвоката Треповой Даниила Бермана.

«Умер он или погиб, неизвестно. Вероятно, материалы об этом поступят в суд, и все станет понятно», – отметил он.

Напомним, военный корреспондент Владлен Татарский погиб во время взрыва в кафе Санкт-Петербурга. По подозрению в совершении уголовного преступления задержана Дарья Трепова*.

Позднее стало известно о соучастнике убийства военкора. Им оказался член украинской диверсионной группы, гражданин Украины Юрий Денисов. В день убийства Татарского, гражданин Украины Юрий Денисов через посредника передал Дарье Треповой* статуэтку, начиненную взрывчаткой.

* Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в список террористов и экстремистов