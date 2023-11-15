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Скончался один из потерпевших, который дал показания по делу Дарьи Треповой*
Скончался один из потерпевших по делу Дарьи Треповой о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский. В связи с этим его письменные показания не могут быть оглашены вместе с показаниями других потерпевших, которые не явились на процесс, передает РИА Новости.
Смерть этого человека стала новостью и для адвоката Треповой Даниила Бермана.
«Умер он или погиб, неизвестно. Вероятно, материалы об этом поступят в суд, и все станет понятно», – отметил он.
Напомним, военный корреспондент Владлен Татарский погиб во время взрыва в кафе Санкт-Петербурга. По подозрению в совершении уголовного преступления задержана Дарья Трепова*.
Позднее стало известно о соучастнике убийства военкора. Им оказался член украинской диверсионной группы, гражданин Украины Юрий Денисов. В день убийства Татарского, гражданин Украины Юрий Денисов через посредника передал Дарье Треповой* статуэтку, начиненную взрывчаткой.
* Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в список террористов и экстремистов
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