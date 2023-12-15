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Происшествия 15 декабря 2023 07:52

Скончался один из пешеходов, которого сбили накануне на Сибгата Хакима в Казани

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Скончался 18-летний парень, которого накануне в Казани сбил автомобиль каршеринга. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.

Напомним, ДТП произошло накануне вечером на пересечении улиц Сибгата Хакима- Амирхана. 18-летний водитель каршеринга Wolksvagen Polo проехал на «красный» и сбил двоих пешеходов. После наезда он столкнулся с Hyundai Greta, который двигался по улице Сибгата Хакима. В результате парней в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Как стало известно, позднее один из пешеходов, 18-летний парень, скончался в отделении реанимации.

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