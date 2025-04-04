Скончался один из основателей ФК «Нефтехимик» Наиль Валеев

Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик»

На 65-м году жизни скончался один из основателей нижнекамского футбольного клуба «Нефтехимик» Наиль Валеев. Об этом в социальных сетях сообщает пресс-служба клуба.

«В 1991 году при прямом участии Валеева наш клуб получил профессиональный статус, а в дальнейшем добился множества неординарных достижений, завоевал признание нескольких поколений болельщиков, обрел почет и уважение в российском спорте», – отметили в пресс-службе.

Наиль Раифович Валеев родился 29 сентября 1960 года. Играл в детских и юношеских футбольных командах, участвовавших в первенствах ТАССР. Впоследствии добился звания футбольного судьи республиканской категории. Много лет занимался развитием спорта в Нижнекамске. В ФК «Нефтехимик» занимал должности начальника команды и вице-президента.

Кроме того, Наиль Валеев был депутатом Государственного Совета РТ II созыва (работал с 1999 по 2004 год). Помимо этого, некоторое время отвечал за спортивное направление в ОАО «Нижнекамскнефтехим»: сначала на посту заместителя генерального директора по социальной инфраструктуре и спорту, а затем – на должности директора Департамента по спорту.

ФК «Нефтехимик» выступает в Первой лиге отечественного футбола. В нынешнем сезоне команда занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков в 26 матчах.