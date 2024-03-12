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Скончался один из основателей детской хирургии Татарстана Павел Гребнев
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Вчера скончался один из основателей детской хирургии республики Татарстан Павел Гребнев. Об этом рассказали в Детской республиканской клинической больнице.
В ДРКБ уточнили, что детский врач умер после продолжительной болезни.
Прощание с Павлом Гребневым пройдет завтра, 13 марта, в 11.00 в прощальном зале седьмой городской клинической больницы имени Марата Садыкова.
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