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Общество 12 марта 2024 17:37

Скончался один из основателей детской хирургии Татарстана Павел Гребнев

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Вчера скончался один из основателей детской хирургии республики Татарстан Павел Гребнев. Об этом рассказали в Детской республиканской клинической больнице.

В ДРКБ уточнили, что детский врач умер после продолжительной болезни.

Фото: ДРКБ

Прощание с Павлом Гребневым пройдет завтра, 13 марта, в 11.00 в прощальном зале седьмой городской клинической больницы имени Марата Садыкова.

#Здоровье #дркб #Хирургия
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