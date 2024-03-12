Скончался один из основателей детской хирургии Татарстана Павел Гребнев

Вчера скончался один из основателей детской хирургии республики Татарстан Павел Гребнев. Об этом рассказали в Детской республиканской клинической больнице.

В ДРКБ уточнили, что детский врач умер после продолжительной болезни.

Фото: ДРКБ

Прощание с Павлом Гребневым пройдет завтра, 13 марта, в 11.00 в прощальном зале седьмой городской клинической больницы имени Марата Садыкова.