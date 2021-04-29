Скончался автор партитуры гимна Татарстана для симфонического оркестра Борис Трубин

На 91-м году жизни в Казани скончался композитор Борис Трубин — один из авторов редакции (автор партитуры для симфонического оркестра) Государственного гимна Республики Татарстан. О его смерти сообщают ректорат и ученый совет Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова.

Прощание с композитором пройдет завтра, 30 апреля, в 10 часов утра около главного здания консерватории (ул. Большая Красная, д. 38). В 11 часов состоится отпевание в старообрядческом храме — в соборе Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Старая, д. 17). Похоронят Бориса Трубина на Юдинском кладбище. Автобус для тех, кто проводит его в последний путь, предоставит консерватория.

«Министерство культуры приносит глубочайшие соболезнования семье и коллегам, ученикам Бориса Трубина», — сказано в сообщении пресс-службы Минкульта РТ.

Борис Николаевич Трубин родился 28 июня 1930 года в поселке Золотаревка Терновского района Пензенской области. В 1956-м окончил Казанскую консерваторию по классу композиции под руководством Альберта Лемана. С 1961-го преподавал в родном вузе, воспитав целую плеяду композиторов. Среди его учеников — Рашид Калимуллин, Александр Миргородский, Нина Кошелева, Борис Нухов, Борис Четвергов, Сергей Терханов и другие.

Трубин — автор оперы «Комендант города Бугульмы», шести симфоний, симфонической поэмы «Зоя», увертюры для симфонического оркестра «Ритмы КАМАЗа», симфонической сюиты «Один день из жизни леса», увертюры для оркестра народных инструментов «Праздник в Булгарах», кантат «Волга», «Край родной» и «Мой край», оратории «Сходка», музыки более чем к 80 спектаклям, романсов, песен и множества других сочинений. Заслуженный деятель искусств ТАССР и Мордовской республики, лауреат премии Союза композиторов России имени Д. Шостаковича (2007).

«Музыкальный язык <…> отличается глубоким пониманием русской интонационности, которое сформировалось под воздействием деревенских песнопений родной пензенской стороны и звучаний широкого сибирского края, <…> также тонко отточено характерным татарским пентатоновым контекстом. Этим объясняется и любовь к народно-фольклорной интонации других национальных культур. Его обработки мордовских, чувашских, тувинских песен стали образцом изящной и интонационно яркой отделки народного материала», — так характеризует творчество Бориса Трубина сайт Союза композиторов России.