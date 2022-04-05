Скончался народный художник Татарстана Александр Иншаков

Скончался член Союза художников России, народный художник РТ и заслуженный работник культуры РТ Александр Иншаков. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Татарстана.

Александр Федорович Иншаков родился 12 июля 1947 года в Казани. Окончил Казанское художественное училище и художественно-графический факультет Чувашского государственного педагогического института.

В разные годы живописец руководил Казанской художественной школой, Казанским художественным училищем имени Н. Фешина и Государственным музеем изобразительных искусств РТ, сочетая творческую деятельность с педагогической. Также работал в филиале Суриковского института города Казани.

Начиная с 1972 года Иншаков был участником многих республиканских выставок, а также крупных зональных и российских выставочных проектов и всероссийских пленэров. Его работы экспонировались, в частности, в Соединенных Штатах, Ирландии, Чехии, на Мальте. Произведения художника находятся в собраниях крупных татарстанских и зарубежных галерей и музеев.

В некрологе Министерства культуры РТ отмечается: «Признанный пейзажист, он (Александр Иншаков — прим. Т-и) принадлежал к редким сегодня мастерам, которые в равной мере интересно и профессионально работают и в живописи, и в графике, блестяще владел искусством акварели. Натюрморт, портрет, камерный и индустриальный пейзаж». По оценке Минкультуры, «своеобразие работ художника во многом связано с его способностью почувствовать и передать особое переходное состояние природы, когда все хрупко, свежо и изменчиво».

Александра Иншакова «отличали трудолюбие, добросердечное отношение к людям, бесконечная преданность своему делу». «Светлая память о народном художнике, талантливом человеке навсегда сохранится в наших сердцах», — подчеркивается в некрологе, который подписали министр культуры РТ Ирада Аюпова, заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам Гузель Сагитова и председатель Союза художников России в Татарстане Анатолий Крылов.