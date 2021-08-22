Скончался народный артист Татарстана Рашит Шамкай

Скончался народный артист Татарской АССР Рашит Шамкай (Шамкаев). О смерти актера ИА «Татар-информ» сообщил журналист Ильфат Файзрахманов.

Похоронят Рашита Шамкая на малой родине его жены – в селе Нижняя Ура Арского района. Файзрахманов рассказал, что артист с любовью относился к Нижней Уре и с большим удовольствием выступал на концертах здесь.

О причине смерти актера пока неизвестно.

Рашит Шамкаев родился 26 мая 1940 года в деревне Старо-Ермаково Камышлинского района Куйбышевской области (ныне Самарская область). После окончания учебы в Казанском театральном училище был направлен в Мензелинский татарский драмтеатр. С осени 1968 по 2001 год выступал на сцене театра им. Камала, а в 2001-м ушел из театра и начал выступать на эстраде, читая юмористические, сатирические стихи и рассказы.