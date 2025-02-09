Скончался народный артист СССР Олег Стриженов

Олег Стриженов в 2010 году на вручении премии «Золотой орел»

Фото: © Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народный артист СССР Олег Стриженов умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощницу актера.

Его фильмография насчитывает 32 картины. Он был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и других наград. Стриженов – лауреат множества театральных премий.

Фильм «Сорок первый», в котором снялся актер, был удостоен специальной награды X Каннского фестиваля.