Скончался народный артист России Олег Вавилов

Сегодня не стало народного артиста России Олега Вавилова. Ему было 72 года, сообщает со ссылкой на Театр сатиры, в котором служил актер, ТАСС.

По данным издания, Вавилов давно болел и скончался не из-за коронавирусной инфекции. Так, еще в мае прошлого года он был госпитализирован с ишемической атакой.

Олег Вавилов являлся выпускником ГИТИСа, в Театре сатиры он работал начиная с 2004 года. Зрителю известен ролями в сериалах «Не было печали», «Кабачок «13 стульев», «Месяц в деревне», «Бедная Настя», «Побег» и других.