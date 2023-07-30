Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Скончался муж певицы Натали продюсер Александр Рудин
Музыкальный продюсер Александр Рудин умер на 54-м году жизни от последствий перенесенного ранее коронавируса. Об этом сообщила его супруга — певица Натали (Наталья Рудина), передает РИА Новости.
«Сегодня он (Рудин — прим. Т-и) ушел из жизни от последствий ковида. Два года боролись и не доборолись», — пояснила артистка.
Александр Рудин и Натали прожили в браке 32 года, у них родилось трое сыновей. Газета «Комсомольская правда» со ссылкой на близких певицы отмечает, что продюсера должны похоронить в Дзержинске.
Наталья Миняева (позднее Рудина, сценический псевдоним — Натали) родилась 31 марта 1974 года в Дзержинске Нижегородской области. Артистка и Александр Рудин познакомились в 1990 году после ее выступления на городском рок-фестивале. Продюсер предложил певице записать несколько композиций в местной студии звукозаписи. Именно там Натали и записала свои первые песни. В 1991-м продюсер и певица поженились.
Всего на счету Натали 11 студийных альбомов: девять сольных, последний из которых — «Шахерезада» (2014), и два в составе группы «Поп-Галактика». Всероссийскую известность ей принесла песня 1997 года «Ветер с моря дул».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»