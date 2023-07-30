Скончался муж певицы Натали продюсер Александр Рудин

Натали и Александр Рудин

Фото: vk.com/natali_star74official

Музыкальный продюсер Александр Рудин умер на 54-м году жизни от последствий перенесенного ранее коронавируса. Об этом сообщила его супруга — певица Натали (Наталья Рудина), передает РИА Новости.

«Сегодня он (Рудин — прим. Т-и) ушел из жизни от последствий ковида. Два года боролись и не доборолись», — пояснила артистка.

Александр Рудин и Натали прожили в браке 32 года, у них родилось трое сыновей. Газета «Комсомольская правда» со ссылкой на близких певицы отмечает, что продюсера должны похоронить в Дзержинске.

Наталья Миняева (позднее Рудина, сценический псевдоним — Натали) родилась 31 марта 1974 года в Дзержинске Нижегородской области. Артистка и Александр Рудин познакомились в 1990 году после ее выступления на городском рок-фестивале. Продюсер предложил певице записать несколько композиций в местной студии звукозаписи. Именно там Натали и записала свои первые песни. В 1991-м продюсер и певица поженились.

Всего на счету Натали 11 студийных альбомов: девять сольных, последний из которых — «Шахерезада» (2014), и два в составе группы «Поп-Галактика». Всероссийскую известность ей принесла песня 1997 года «Ветер с моря дул».