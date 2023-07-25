Скончался легендарный худрук СТЭМа КАИ Семен Каминский

На 83-м году скончался организатор и художественный руководитель студенческого театра эстрадных миниатюр КАИ (СТЭМ) Семен Каминский. Об этом «Татар-информу» сообщили в вузе.

Каминский стал легендарным явлением, преобразившем студенческую жизнь Казани 60-х годов веселым творчеством, тонким юмором, прекрасными песнями и джазовой музыкой. Автор программ, исполнитель эстрадных миниатюр, песен собственного сочинения, он объединил талантливых молодых музыкантов, исполнителей песен и художников, многие из которых получили большую известность и признание зрителей.

СТЭМ стал лауреатом Первого Всесоюзного конкурса студенческих эстрадных театров, проведенного под председательством Аркадия Райкина, побывал с гастролями во многих городах Советского Союза и зарубежных странах.

По окончании института в 1965 году Каминский продолжил творческую жизнь сначала в оркестре Олега Лундстрема, затем создал эстрадные коллективы «Синяя птица» и «Трижды три». Его богатая литературная деятельность отмечена премиями «Золотой Теленок», Союза Писателей СССР, а композиторская — премиями телевизионного конкурса «Песня года».

Его песни исполняли Клавдия Шульженко, Людмила Гурченко, Валентина Толкунова, Лев Лещенко и Леонид Серебренников.

Семен Каминский выступил инициатором проведения в Казани молодежного фестиваля «Икариада», был бессменным председателем жюри.

В памяти друзей и поклонников он останется неординарной творческой личностью, всегда готовой прийти на помощь.