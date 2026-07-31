Скончался легендарный игрок «Милана» Франко Барези

Фото: acmilan.com

Умер легендарный футболист и вице-президент итальянского «Милана» Франко Барези. Об этом в своих социальных сетях сообщил клуб.

«"Милан" скорбит о смерти Франко Барези. Его пример и честность навсегда останутся в ДНК клуба, как и его культовая футболка с номером 6. Соболезнования, которые "Милан" выражает семье Франко Барези в это трудное время, разделяет каждый болельщик "россонери", который чувствует эту потерю как свою собственную», - сказано в сообщении команды.

Отметим, что в прошлом году у Барези обнаружили легочный узел, который впоследствии успешно удалили.



Добавим, Франко провел за «Милан» всю карьеру – с 1978 по 1997 год. И стал с командой шестикратным чемпионом Италии и трехкратным победителем Лиги чемпионов, был капитаном. С 2002 по 2008 год входил в тренерский штаб команды при Карло Анчелотти. Со сборной Италии выигрывал чемпионом мира 1982 года, а также брал серебро мундиаля 1994 и бронзу 1990.