Скончался лауреат Нобелевской премии писатель Кэндзабуро Оэ

Японский писатель Кэндзабуро Оэ, лауреат Нобелевской премии 1994 года, скончался 3 марта на 89-м году жизни. Об этом сегодня сообщает издание The Japan News.

Кэндзабуро Оэ родился 31 января 1935 года в деревне Осэ префектуры Эхиме, находящейся в центре острова Сикоку. В 1954 году со второй попытки поступил на филологический факультет Токийского университета. В 1957 году в университетской газете была опубликована его новелла «Чудная работа».

С 1958 года печатается в ведущих литературных журналах Японии. В 1964-м выходит переломный для творчества Оэ роман «Личный опыт», основанный на автобиографическом материале. Стоит отметить, что уже с 1960-х годов произведения писателя начинают переводить на русский язык.

По мнению критиков, основной темой творчества Кэндзабуро Оэ является вопрос идентификации человека и преодоления нигилизма в мире, пережившем Вторую мировую войну. Он озабочен природой насилия и поискам адекватного современности трансцендентного начала. Появившиеся еще в самых ранних произведениях писателя мотивы и темы сохранялись на всем протяжении его творческого пути.

В 1994 году Оэ был удостоен Нобелевской премии по литературе «за то, что он с поэтической силой сотворил воображаемый мир, в котором реальность и миф, объединяясь, представляют тревожную картину сегодняшних человеческих невзгод». Среди ключевых произведений писателя тогда были названы романы «Футбол 1860 года» (1967), «История M/T и Лесного чуда» (1986) и «Письма милому прошлому» (1987).