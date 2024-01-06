Скончался композитор и музыковед Виктор Екимовский

Композитор Виктор Екимовский в 2010 году

Фото: Wikipedia.org

Композитор и музыковед Виктор Екимовский скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщает Союз композиторов России.

«Ушел из жизни Виктор Екимовский, российский композитор, музыковед, председатель Ассоциации современной музыки», — говорится в заявлении. О причинах смерти деятеля культуры в сообщении не сказано ничего.

Виктор Алексеевич Екимовский родился 12 сентября 1947 года в Москве. Окончил сначала музыкальное училище имени Гнесиных, а затем Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных). Впоследствии, в 1983-м, защитил в Ленинградской консерватории диссертацию на степень кандидата искусствоведения «Оливье Мессиан. Проблемы эстетики и стиля».

Еще во время учебы, в 1969 году, сделал решительный выбор в пользу «новой музыки». С тех пор свои симфонические и камерно-инструментальные произведения Екимовский именовал «композициями» — всего он их создал более 90.

«Каждый опус должен иметь свою особенную смысловую, сюжетно-содержательную и технологическую характерность… Произведение как принципиально не повторное, неповторяемое и неповторимое явление», — подчеркивал позднее композитор в своей «Авто-Моно-Графии».

Широкая известность к Виктору Екимовскому пришла только в 1990-е годы — по его мнению, это произошло тогда, когда Россию покинули великие композиторы-авангардисты предыдущего поколения. Ее начало он отсчитывал с московской премьеры фортепианной «Лунной сонаты» в 1993-м. В 2000-х годах стал одним из общепризнанных лидеров новой русской музыки.

Помимо «композиций», Екимовский написал музыку к нескольким мультфильмам, среди которых — «В тишине» (1989), «Бочка» (1990), «Потец» (1992) и ряд других.

Был секретарем Союза композиторов России и членом правления Союза московских композиторов. С 1996 года, после смерти Эдисона Денисова, стал председателем Ассоциации современной музыки. Лауреат конкурса имени Прокофьева, лауреат премии имени Шостаковича Союза композиторов России. Заслуженный деятель искусств РФ (2003).