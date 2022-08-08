Скончался профессор Казанской консерватории Анатолий Луппов

Сегодня умер Анатолий Борисович Луппов – композитор, педагог, заслуженный деятель искусств РТ, лауреат Государственной премии РТ имени Тукая, профессор Казанской консерватории имени Жиганова. Об этом «Татар-информу» сообщил пианист и композитор, заслуженный деятель искусств РТ Эльмир Низамов.

«Подробностей я не знаю, но, к сожалению, здоровье Анатолия Борисовича стало подводить его в последние несколько лет. Он прослужил в Казанской консерватории вплоть до 2020 года и покинул свой пост на 91-м году жизни. Последние пару лет он редко выходил из дома, поэтому мы часто приходили к нему. Хотя он старался не пропускать концерты Казанской консерватории, на которых часто звучала его музыка», – поделился Низамов.

Анатолий Луппов писал музыку в разных жанрах – сценических, симфонических и вокально-симфонических, камерно-инструментальных. Кроме того, он является автором ряда опер, балетов, симфоний, увертюр, концертов для различных инструментов, кантат, вокальных произведений, музыки к спектаклям, песен.

В своем творчестве Луппов часто использовал подлинные марийские мелодии. В большинстве произведений композитор создал свои темы, интонационно родственные народным марийским напевам. Кроме того, он был тем, кто создал первый марийский балет «Лесная легенда», который до сих пор входит в репертуар Марийского театра оперы и балета.

Анатолий Луппов скончался на 94-м году жизни.