Скончался кинопродюсер и режиссер Илья Шерстобитов

Умер кинопродюсер, режиссер и сценарист 48-летний Илья Шерстобитов. Об этом сообщили на официальном сайте Института кино и телевидения.

Шерстобитов посвятил всю свою жизнь работе над кинопроектами, которые находили отклик как у зрителей, так и у критиков.

«Он верил в силу кино как инструмента диалога, вдохновлял коллег, поддерживал молодые таланты и никогда не боялся экспериментировать», – написали на сайте института.

Шерстобитов был мастером на факультете режиссуры ГИТР и продюсером более 20 фильмов и сериалов.