news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 5 марта 2025 20:42

Скончался кинопродюсер и режиссер Илья Шерстобитов

Читайте нас в
Телеграм

Умер кинопродюсер, режиссер и сценарист 48-летний Илья Шерстобитов. Об этом сообщили на официальном сайте Института кино и телевидения.

Шерстобитов посвятил всю свою жизнь работе над кинопроектами, которые находили отклик как у зрителей, так и у критиков.

«Он верил в силу кино как инструмента диалога, вдохновлял коллег, поддерживал молодые таланты и никогда не боялся экспериментировать», – написали на сайте института.

Шерстобитов был мастером на факультете режиссуры ГИТР и продюсером более 20 фильмов и сериалов.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Спасла жизнь раненому: боец СВО ищет медсестру Машу из Татарстана

Спасла жизнь раненому: боец СВО ищет медсестру Машу из Татарстана

4 марта 2025
«Кадры решают все»: как в Татарстане из участников СВО будут готовить новых управленцев

«Кадры решают все»: как в Татарстане из участников СВО будут готовить новых управленцев

4 марта 2025